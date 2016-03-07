فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لوصول الرئيس العراقى

فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها، صباح اليوم الاثنين، استعدادا لوصول الرئيس العراقى فؤاد معصوم، فى زيارته للقاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المقرر أن تتناول المباحثات تقوية العلاقات بين البلدين، فى كافة المجالات، بما يحقق مصالح شعبى البلدين الشقيقين.

وانتظمت الخدمات التأمينية وقوات الحرس الجمهورى لتأمين محيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.

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