أخبار عاجلة

8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لوصول الرئيس العراقى

Google+ Print
فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لوصول الرئيس العراقى فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لوصول الرئيس العراقى
فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها، صباح اليوم الاثنين، استعدادا لوصول الرئيس العراقى فؤاد معصوم، فى زيارته للقاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المقرر أن تتناول المباحثات تقوية العلاقات بين البلدين، فى كافة المجالات، بما يحقق مصالح شعبى البلدين الشقيقين.

وانتظمت الخدمات التأمينية وقوات الحرس الجمهورى لتأمين محيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.


>- وزير العمل والإصلاح الإدارى بالسودان يصل القاهرة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365