الشرقية تنظيم معرضا للكتاب بقصر ثقافة الزقازيق

أعلنت محافظة الشرقية عن إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب بقاعة قصر ثقافة بمدينة الزقازيق فى الفترة من 15 إلى 26 مارس الجارى، ذلك فى إطار التعاون الوثيق والمثمر بين المحافظة والهيئة المصرية العامة للكتاب وتحت رعاية المحافظ اللواء خالد سعيد تنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة بالشرقية.

أكد المحافظ، فى تصريحات صحفية، أن الهدف من إقامة معرض الكتاب بمدينة الزقازيق نشر الوعى الثقافى والمعرفى وتشجيع أبناء المحافظة على القراءة فى كافة المجالات المختلفة والتزود بالمعرفة لتوسيع الأفق ونشر ثقافة القراءة بين جميع أبناء الشرقية.

بالفيديو..سائق يستوقف محافظ الشرقية قائلا: "أنا دفعت رشوة للمرور عشان اخلص"