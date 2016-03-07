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النائب على عز يحصل على موافقة ببناء مدرسة ثانوى فى قرية محلة روح بطنطا

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النائب على عز يحصل على موافقة ببناء مدرسة ثانوى فى قرية محلة روح بطنطا النائب على عز يحصل على موافقة ببناء مدرسة ثانوى فى قرية محلة روح بطنطا
حصل المهندس على محمد على عز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طنطا، على موافقة هيئة الأبنية التعليمية، ببناء مدرسة ثانوى، على مساحة فدان، بقرية محلة روح التابعة لدائرة المركز، ضمن خطة عام 2016 / 2017.

كان أهالى القرية المذكورة قد تقدموا بطلب رسمى يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها فدان، بحوض الجنينة نمرة 3، قطعة 187، منذ أكثر من 10 سنوات ببناء مدرسة ثانوى بالقرية، لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة.

وتم تسليم الأرض لهيئة الأبنية التعليمية، برقم تعريفى للمدرسة، 1615157، وتم إدراجها فى خطة عام 2011، ومن وقتها توقف الأمر ولم يتم البناء دون سبب يذكر، مما أضاع على أهالى القرى فرصة بناء المدرسة، وما زال طلاب القرية والقرى المجاورة يعانون يوميا من السفر إلى طنطا، والمحلة.

وتقدم المهندس على عز بالطلب رسميا لرئيس هيئة الأبنية التعليمية، والذى وافق على إدراج بناء المدرسة الثانوى بمحلة روح فى خطة 2017/2016 ، وسيبدأ العمل بالبناء خلال شهر يوليو المقبل.


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