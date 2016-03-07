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انهيار شرفة منزل مكون من 3 طوابق بسوهاج دون خسائر بالأرواح

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انهيار شرفة منزل مكون من 3 طوابق بسوهاج دون خسائر بالأرواح انهيار شرفة منزل مكون من 3 طوابق بسوهاج دون خسائر بالأرواح
شهدت منطقة المحطة بنجع الشيخ عطى بسوهاج انهيار شرفة عقار مكون من 3طوابق، وذلك عقب قيام ملاك المنزل بأعمال الهدم مما أدى لسقوط الشرفة وحدوث بعض التلفيات بأسلاك الكهرباء ولم ينتج عن الانهيار خسائر بالأرواح.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات النجدة يفيد بحدوث انهيار لشرفة منزل دون وقوع إصابات.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده الرائد أحمد المولد، رئيس مباحث القسم أن المنزل ملك ورثة كمال ثابت محمد ومكون من ثلاثة طوابق وتبين قيام ملاك العقار بأعمال هدم ‏بالمنزل مما أدى لسقوط الشرفة وحدوث بعض التلفيات بأسلاك الكهرباء، لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد.

بسؤال مالكى العقار وليد كمال ثابت محمد 42 سنة ، أيمن كمال ثابت محمد 43 سنة موظف بجامعة أيدا ما جاء.

كما تضرر محمد إبراهيم عبد الرحمن 39 سنة سائق، جابر محمد البدرى مصطفى 30 سنة عامل‏، محمود صلاح صادق 22 سنة طالب ويقيمون بذات الناحية من أعمال الهدم لتأثيرها على منازلهم المجاورة تم أخطار هندسة كهرباء سوهاج والتى انتقلت لمكان الواقعه وتم إصلاح التلفيات.

تم أخطار الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج للانتقال واتخاذ اللازم وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1164 إدارى القسم لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.


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