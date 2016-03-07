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نيابة سوهاج تقرر حبس عامل زراعى 4 أيام لاتجاره فى الأفيون

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نيابة سوهاج تقرر حبس عامل زراعى 4 أيام لاتجاره فى الأفيون نيابة سوهاج تقرر حبس عامل زراعى 4 أيام لاتجاره فى الأفيون
أمر أحمد السيد وكيل نيابة مركز سوهاج، بسكرتارية طه محمد عثمان بحبس المتهم "عونى .ب.أ" 52 سنة عامل زراعى ومقيم بمنطقة عزبة العمال بناحية جزيره شندويل مركز سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى الأفيون .

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى الأفيون بدائرة المركز وترويجها على المتعاطين وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه وبحوزته قطعه كبيرة الحجم من الافيون وزنت 40 جرام، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات.


>نيابة سوهاج تقرر حبس عامل 4 أيام بتهمة تزوير محرر رسمى
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