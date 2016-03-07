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البرلمان يحدد مصير كمال أحمد اليوم فى واقعة ضرب عكاشة بالحذاء

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البرلمان يحدد مصير كمال أحمد اليوم فى واقعة ضرب عكاشة بالحذاء البرلمان يحدد مصير كمال أحمد اليوم فى واقعة ضرب عكاشة بالحذاء
قالت النائبة ماجريت عازر عضو لجنة التحقيق مع النائب كمال أحمد فى واقعة ضرب توفيق عكاشة بالحذاء، إنه تم تسليم تقرير اللجنة إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

وأكدت عازر فى تصريحها لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يعرض التقرير فى جلسة المجلس اليوم، رافضة الإفصاح عن التوصية التى تضمنها التقرير حول وقع جزاء على النائب بعد ضربه لـ"عكاشة "بالحذاء.

وشددت عضو مجلس النواب، أن هناك قرارا من قبل لجنة التحقيق برئاسة المستشار حسن بسيونى بعدم الإفصاح عن مضمون التقرير قبل عرضه على الجلسة العامة.

يذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتحقيق مع النائب كمال أحمد عما بدر منه من ضرب توفيق عكاشة بالحذاء اعتراضا على استقباله للسفير الإسرائيلى فى منزله.


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