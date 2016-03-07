حبس أمين شرطة تقاضى رشوة من مواطن لاستخراج رخصة قيادة له بمرور الشرقية

أمر المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، بحبس أمين شرطة من قوة مرور الزقازيق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لتقاضيه رشوة مالية من مواطن أثناء استخراج رخصة قيادة، وذلك على ذمة التحقيقات التى باشرها أحمد ياسين مدير نيابة مركز الزقازيق.

وكانت مباحث الأموال العامة ومباحث الإدارة العامة للمرور، قد حررت محضرا ضد أمين شرطة من قوة مرور إدارة الزقازيق، لتقاضيه رشوة من مواطن أثناء استخراجه رخصة قيادة، وذلك أثناء تواجد القوات للتفتيش بالإدارة .

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.