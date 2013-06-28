5 أشياء طبيعية من أجل أسنان ناصعة البياض

كتب : ندي سامي منذ 2 دقيقة

الأسنان البيضاء هي حلم كل فتاة تود أن تظهر في صورة رائعة وضحكة براقة تزيد من أنوثتها وجمالها، فتعاني الكثيرات من أسنان صفراء لا تخلو من البقع، بسبب بعض العادات السيئة التي تعمل على تغير لونها كشرب القهوة والشاي بكميات كبيرة، وتدخين السجائر وعدم الاهتمام بغسلها يوميا، فبدلا من الذهاب إلى الطبيب يمكنكِ استخدام بعض الأشياء الطبيعية التي تعمل على تبييض الأسنان:

1ـ الفحم

يعمل الفحم على معالجة اصفرار الأسنان، وذلك بفركه على الأسنان من 30 ثانية إلى دقيقة، بعيداً عن مكان اللثة حتى لا يحدث بها التهابات، ثم يغسل الفم بالماء ثم بالفرشاة والمعجون، فاستخدام الفحم يؤدي إلى نتائج فورية في الحصول على أسنان ناصعة البياض.

2ـ الفراولة

توجد في الفراولة بعض العناصر المفيدة للفم، كما أنها تستخدم لتبييض الأسنان، ويتم استخدامها عن طريق هرس ثمرتين من الفراولة، ثم توضع الثمرتان المهروستان على فرشاة الأسنان وتغسل بها الأسنان بواسطة الفرشاة، ثم تترك الفراولة على الأسنان لمدة ثلاث دقائق، ثم تشطف وتغسل بواسط المعجون، وللحصول على نتائج أسرع يمكن تكرار تلك العملية ثلاث مرات في اليوم.

3ـ قشر البرتقال

يحتوي البرتقال على العديد من الفيتامينات التي تقوي الأسنان وتعمل على تبييضها، يقشر البرتقال وتحك الأسنان بواسطة القشر جيدا لمدة بضع دقائق بصورة سريعة ومستمرة، ثم تغسل الأسنان بواسطة المعجون، فاستخدام تلك الطريقة بصفة مستمرة لمدة أسبوع بواقع مرتين يوميا سيعطي نتائج سريعة.

4ـ بيكربونات الصوديوم

باستخدام بيكربونات الصوديوم يمكن صنع معجون أسنان طبيعي لتبييض الأسنان في المنزل، وذلك بأن تخلط ملعقتان من بيكربونات الصوديوم على القليل من معجون الأسنان ويقلب الخليط جيداً حتى يتجانس، ثم يوضع على الفرشاة وتغسل الأسنان، فمرة واحدة في اليوم كافية لجعل الأسنان ناصعة البياض.

5ـ خل التفاح

السجائر والقهوة من أكثر الأشياء التي تترك بقعا على الأسنان فتتسبب في تشويه جمالها، ويعتبر خل التفاح من أفضل الأشياء التي تحارب تلك البقع، ويستخدم خل التفاح كمضمضة للفم مرة واحدة مع الغسيل اليومي للأسنان للحصول على أسنان خالية من البقع.