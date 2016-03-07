ضبط 1816 نظارة طبية تسبب العمى داخل محل بصريات غير مرخص بعابدين

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب محل غير مرخص، لاتجاره فى النظارات الطبية المغشوشة والمقلدة للعلامات التجارية فى عابدين، وتحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات شرطة التموين تفيد بقيام مالك محل بصريات يعمل بدون ترخيص للنظارات بنطاق دائرة قسم عابدين، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من النظارات الطبية ذات منشأة أجنبية والخالية من أى مستندات تفيد بمصدرها ومغشوشة و تسبب العمى ومقلدة لكبرى العلامات التجارية.

وداهمت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل والمتحرى عنه، وتم مديره المسئول، 1816 قطعة نظارة طبية و مهربة جمركيا ومقلدة، وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.

- ضبط محل غير مرخص لبيع الأجهزة الكهربائية المغشوشة بالقاهرة

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