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اليوم| الحكم فى واقعة اتهام المستشار زكريا عبد العزيز باقتحام أمن الدولة

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اليوم| الحكم فى واقعة اتهام المستشار زكريا عبد العزيز باقتحام أمن الدولة اليوم| الحكم فى واقعة اتهام المستشار زكريا عبد العزيز باقتحام أمن الدولة

زكريا عبد العزيز

يصدر مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين حكمه فى الدعوى المقامة ضد المستشار زكريا عبد العزيز فى واقعة اتهامه باقتحام مبنى أمن الدولة والاشتغال بالسياسة.

يذكر أن مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، تسلم اخطارا من محضر محكمة الاستئناف، يتضمن طلبا قدمه المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، لتنحى المستشار إبراهيم عبد الملك، عن محاكمته فى قضية اقتحام مبنى أمن الدولة.

وزعم الإخطار وجود خصومة بين المستشار زكريا عبدالعزيز، ورئيس مجلس التأديب الذى يتولى محاكمته، بعد أن منع هيئة الدفاع من تقديم المستندات وتمكينها من المرافعة فى القضية، إلى جانب إغفال الطلبات المتكررة بضرورة سماع شهود نفى واقعة اقتحام مبنى أمن الدولة.

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