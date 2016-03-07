مقتل 56 من مليشيات الحوثيين وصالح فى البيضاء وتعز ومأرب باليمن

قتل 56 من ميليشيات الحوثيين وصالح جراء الاشتباكات التى وقعت فى جبهات القتال بمحافظات البيضاء وتعز ومأرب باليمن بين قوات الجيش الوطنى اليمنى والمقاومة المؤدية للشرعية من جهة، وعناصر المليشيات من جهة أخرى، فضلا عن قصف طائرات دول التحالف العربى لمواقع المليشيات.

ففى منطقة قيفة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن، قتل حوالى 20 من مليشيات الحوثيين وصالح فى المعارك مع عناصر المقاومة الشعبية لليوم الخامس على التوالى.

وأكد مصدر فى المقاومة لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات، بينما قتل 3 من رجال المقاومة وطفل فى قصف المليشيات على منازل المواطنين.

وأوضح المصدر أن القيادى الحوثى والضابط الكبير فى الحرس الجمهورى صالح الخامرى و7 من مرافقيه قتلوا فى كمين للمقاومة الشعبية فى طريق جبل الثعالب الذى تسيطر عليه المليشيات فى قيفة رداع.

وأشار إلى أن طائرات التحالف العربى قصفت معسكرا تدريبيا للمليشيات بمنطقة المتار برداع، كما قصفت مواقعهم بمديرية القريشية بقيفة رداع، وذلك بعد معارك دارت بين الجانبين إثر محاولة عناصرهم التقدم فى القريشية وتصدت المقاومة لهم فى معركة استمرت لمدة ساعات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.

وتقع محافظة البيضاء وسط اليمن على بعد 267 كيلومترا من العاصمة اليمنية صنعاء، وكانت المليشيات قد سيطرت عليها فى فبراير من العام الماضى، ومنذ ذلك الوقت تتعرض عناصرهم لعمليات استنزاف بسبب الهجمات التى تقوم بها قوات المقاومة ضدهم والتى ازدادت فى الفترة الأخيرة خاصة بعد خروجهم من محافظات الجنوب.

وفى سياق متصل، ذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى فى مدينة تعز أن 16 من عناصر المليشيات قتلوا وأصيب العشرات فى الاشتباكات التى شهدتها جبهات القتال فى المدينة، والتى استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.

وأكدت مصادر المقاومة أن الاشتباكات تركزت فى حى ثعبات والجحملية شرق المدينة وجبهتى المسراخ والأقروض جنوبا، ‫فى الوقت الذى قامت فيه الطائرات بقصف تجمعاتهم فى مقر اللواء 35 بالمطار القديم ومنطقة الروع فى أطراف الوزاعية غرب المدينة ونقطة تابعة لهم فى منطقة بين مفرق الذكرة ومدينة القاعدة.

وأوضحت المصادر أن اثنين من عناصر المقاومة قتلوا وأصيب 6 آخرون، فيما أصيب 4 من المدنيين بسبب القصف العشوائى على منازل المواطنين.

وفى محافظة مأرب شرقى اليمن، ذكر مركز سبأ الإعلامى التابع للمقاومة أن نحو 20 من المليشيات قتلوا فى قصف لطائرات التحالف على مواقعهم فى صرواح والمخدرة وهيلان كما تم وتدمير 3 مخازن للأسلحة و6 أطقم وآلية عسكرية فى سلسلة غارات استهدفت مواقعهم.

وأوضحت مصادر المقاومة أن الجانبين تبادلا القصف بالأسلحة الثقيلة فى صرواح مع وصول تعزيزات عسكرية للمليشيات.

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