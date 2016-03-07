انطلاق أكبر مناورات كورية أمريكية لضرب القيادة الكورية الشمالية

انطلقت اليوم الإثنين أكبر مناورات سنوية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تركز بشكل خاص على تعزيز قدرة الحلفاء في زمن الحرب لتوجيه ضربات دقيقة للقيادة العليا لكوريا الشمالية.

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن مناورات الحل الأساسي وفرخ النسر هي تدريبات ميدانية تستمر أسبوعا وسط تصاعد التوترات العسكرية بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية في أعقاب التجربة النووية التي أجرتها بيونج يانج وإطلاق الصاروخ بعيد المدى في وقت سابق من هذا العام.

وقد هددت كوريا الشمالية بشن “هجوم شامل” ضد سول وواشنطن في الوقت الذي بدأ فيه الحليفان المناورات المشتركة.

وتضم التدريبات هذا العام حوالي 17 ألف جندي أمريكي، وهو أكبر عدد من القوات الأمريكية خلال 40 عاما، وحوالي ضعف حجم العام الماضي، وفقا لمسؤولين عسكريين هنا. فيما يشارك 300 ألف فرد من القوات الكورية الجنوبية في هذه المناورات.