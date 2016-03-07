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البرلمان ينتهى من مناقشة لائحته الجديدة اليوم قبل إرسالها لمجلس الدولة

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البرلمان ينتهى من مناقشة لائحته الجديدة اليوم قبل إرسالها لمجلس الدولة البرلمان ينتهى من مناقشة لائحته الجديدة اليوم قبل إرسالها لمجلس الدولة
يناقش مجلس النواب فى جلسته اليوم ما تبقى من مواد مشروع لائحته الجديدة من المادة 384 حتى نهاية المواد، بالإضافة إلى مناقشة المواد المؤجلة، وذلك وفقا لجدول الأعمال الموزع على الأعضاء.

ومن ضمن المواد المؤجلة، المواد الخاصة باللجان النوعية ومدة انتخاب هيئة مكتبها، بالإضافة إلى بعض المواد التى أثارت غضب بعض النواب بعد إقرارها ومنها بينها المادة (97 ) والخاصة بتشكيل الائتلافات، حيث جاء النص بعد الموافقة عليها ليقر إنشاء الائتلافات بنسبة 25% من نسبة أعضاء البرلمان إلا أن هذه النسبة أثارت غضب عدد كبير من النواب بخلاف ائتلاف دعم ، الذى كان هو المقترح لهذه النسبة.
>تأتى المادة (24) والخاصة بتمثيل الأحزاب فى اللجنة العامة، حيث أقرت المادة أن تمثل فقط الأحزاب الحاصلة على 10 مقاعد أو أكثر فى اللجنة العامة فقط، وهو الأمر الثانى الذى أغضب 12 حزبا، بعد أن تسببت هذه المادة فى حرمانهم من تشكيل هيئة برلمانية والتمثيل فى اللجنة العامة.

ومن المقرر أن تطرح مقترحات النواب الرافضين لهاتين المادتين حول إعادة التصويت مرة ثانية.


>- المواد الخلافية تشعل جلسة البرلمان.. "دعم مصر " يواصل إصراره على رفض إعادة المداولة حول نسبة تشكيل الائتلافات.. "المصريين الأحرار " يلوح بقدرته على تكوين ائتلاف.. وتخوفات من تكرار مشهد الانسحابات
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