فائزو قطع الأراضى المميزة بأكتوبر يرفضون استلامها لارتفاع سعرها

رفض الفائزون بقطع الأراضى الممزية بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر استلام قطع الأرض التى فازوا بها، بسبب ارتفاع سعرها المعلن فى كراسة الشروط عن القيمة الحقيقية للأرض.

من جانبه قال الدكتور محيى محمود، أحد الفائزين، إنهم رفضوا سداد الـ 29% استكمال مقدم الحجز، ورفضوا استلام قطع الأراضى، بعدما فوجئوا أن السعر الحقيقى للأرض أقل بكثير من السعر المعلن فى كراسة الشروط، بالإضافة إلى انخفاض منسوب الأرض عن الأراضى المجاورة.

وأضاف "محيى محمود"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تقدم هو و54 مواطنا آخرين بعدة شكاوى لوزير الإسكان، ولمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية، وطالبوهم بمنحهم قطع أراضى بديلة أو السماح لهم باسترداد مقدمات الحجز ومساواتهم بمشروع دار مصر، وهو خصم 0.5% من إجمالى قيمة قطعة الأرض أو 4% من إجمالى المقدم وليس إجمالى قطعة الأرض بالكامل.

وأوضح أن وزارة الإسكان قامت بمد فترة السماح لاستكمال مقدمات الحجز لمدة شهر آخر، ولكن الحاجزين رفضوا، وطالبوا بمنحهم قطع بديلة.

- أسماء الفائزين فى قرعة الأراضى المميزة بمدينة القاهرة الجديدة

- الإسكان تسمح للخاسرين بقرعة الأراضى المميزة بالمنافسةعلى 3101قطعة إضافية