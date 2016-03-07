مدير مباحث البحيرة الجديد: دحر الإرهاب وتحقيق الأمن على رأس أولوياتنا

أعرب اللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة الجديد، عن سعادته للعمل بالبحيرة بعد نقله اليوم من مباحث الأقصر .

وأكد مدير مباحث البحيرة الجديد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه ليس غريبا عن محافظة البحيرةت، حيث عمل بها رئيسا للمباحث الجنائية فى وقت سابق.

وأشار خريصة إلى أن حسن معاملة أهالى محافظة البحيرة هو مفتاح السر فى الحفاظ على منظومة الأمن، مضيفا أن هناك تكليفات عديدة، من وزير الداخلية مجدى عبد الغفار واللواء السيد جاد الحق مدير مصلحة الأمن العام لرجال الشرطة فى مصر، أهمها تعظيم دور الشرطة فى حماية حقوق الإنسان.

وأكد أن جميع مؤسسات الدولة سواء كانت "تشريعية وتنفيذية وقضائية" شركاء فى العمل على احترام حقوق الإنسان وصونها والدفاع عنها وتوفير الضمانات الكفيلة، مشيرا إلى أن رجال الشرطة فى مواجهة مباشرة مع الأفراد سواء بشكل جماعى مثل التظاهرات أو الاعتصامات أو المسيرات السلمية أو بشكل فردى من خلال مراجعة الأفراد لمراكز الشرطة.

تابع مدير مباحث البحيرة الجديد أن هذه المواجهات تفرض على الدولة وأجهزتها الشرطية احترام حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، مضيفا أن وزير الداخلية مجدى عبد الغفار أكد على أن المعاملة الحسنة هى التى ستحكم علاقة رجال الشرطة بالشعب فى المرحلة القادمة.

ولفت اللواء محمد خريصة، إلى أن وزير الداخلية أكد أنه لن يسمح بأى تجاوزات تجاه المواطنين، وإذا حدث فلن يتهاون مع مرتكب التجاوز وسيوقع عليه أقصى عقاب.

وأضاف أن وزير الداخلية أصدر تعليماته لرجال الشرطة، بعدم التهاون مع الخارجين عن القانون والضرب بيد من حديد على كل من يمس أمن الوطن والمواطنين"، مشيرا إلى أن أمن وأمان المواطنين هو الهدف الأول والرئيسى فى تلك المرحلة الحرجة من عمر البلاد، مؤكدا أنه لابد من إعادة الانضباط للشارع المصرى خاصة الشارع البحراوى تأكيداً لهيبة وسيادة الدولة ومواجهة كل صور الخروج عن الشرعية والقانون .

‏وأوضح مدير مباحث البحيرة أن أقسام الشرطة والمؤسسات الشرطية، التى تتعامل مع المواطن مباشرة ستشهد طفرة كبيرة خلال المرحلة القادمة من حيث مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى التأكيد على حسن معاملة المواطنين وسرعة الاستجابة والانتقال لبلاغات النجدة فى أسرع وقت.

وأكد مدير مباحث البحيرة أنه لا تهاون مع من يلجأ إلى العنف، مشددًا على أن دحر الإرهاب وتحقيق الأمن للشارع البحراوى على رأس أولوياته .

وأوضح مدير المباحث، أنه سيصل إلى مكتبه ويتسلم مهام عمله مديرا لمباحث البحيرة، ابتداء من بعد غد الثلاثاء تنفيذا لتعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

يذكر أن اللواء مجدى عبدالغفار، وزيرالداخلية، قد أصدر اليوم الأحد قرارا بتعيين اللواء دكتور أشرف عبد القادر مديرا لمباحث القليوبية وتعيين اللواء محمد خريصة مديرا لمباحث البحيرة .

جدير بالذكر أيضا أن اللواء دكتور أشرف عبد القادر قنديل كان يشغل منصب مدير مباحث البحيرة، واللواء محمد خريصة كان يشغل منصب مدير مباحث الأقصر .

- تعيين اللواء أشرف عبد القادر مديرًا لمباحث القليوبية ومحمد خريصة لمباحث البحيرة

>