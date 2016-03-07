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الرئيس الإندونيسى يدعو العالم الإسلامى إلى الوحدة من أجل فلسطين

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الرئيس الإندونيسى يدعو العالم الإسلامى إلى الوحدة من أجل فلسطين الرئيس الإندونيسى يدعو العالم الإسلامى إلى الوحدة من أجل فلسطين

>حث الرئيس الإندونيسى اليوم الاثنين قمة للدول الإسلامية بأن تكون جزءا من الحل فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وليس جزءا من المشكلة.

وقال الرئيس جوكو ويدودو، الذى يرأس أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، إن العالم بأسره قلق إزاء تدهور الوضع فى فلسطين وانتقد ما وصفه "بالسياسات الاحادية الجانب وغير القانونية" التى تنتهجها إسرائيل.

ويجتمع مسؤولون من 57 بلدا فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا فى قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامى تركز على فلسطين والقدس. ومثلت فى القمة أيضا الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن والرباعية الدولية.

وقال الرئيس الإندونيسى فى افتتاح القمة "على منظمة التعاون الإسلامى أن تكون جزءا من الحل، وليس جزءا من المشكلة. اذا لم تكن منظمة التعاون الإسلامى جزءا من الحل فى فلسطين، فان المنظمة تصبح غير ذى صلة."

ومن بين القادة الذين حضروا القمة الرئيس السودانى عمر البشير المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لمزاعم ارتكابه جرائم حرب فى الصراع الدائر فى دارفور.
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