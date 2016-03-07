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وفد من لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان البريطانى يزور مصر اليوم

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وفد من لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان البريطانى يزور مصر اليوم وفد من لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان البريطانى يزور مصر اليوم
يزور وفد من لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان البريطانى ، اليوم الاثنين، فى إطار التحقيق البرلمانى فى العمليات العسكرية التى شاركت فيها بريطانيا فى ليبيا، وقرار التدخل عام 2011 للإطاحة بنظام العقيد الليبى الراحل معمر القذافى، إضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

يتضمن الوفد رئيس اللجنة النائب عن حزب المحافظين كريسبن بلانت، بجانب عدد من نواب اللجنة.

ومن المقرر أن يلتقى الوفد- خلال زيارته التى تستغرق يومين- عدد من المسئولين المصريين، ثم يتوجه لاحقا إلى تونس.

يذكر أن لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان تجرى تحقيقا حول سياسة بريطانيا الخارجية، وبخاصة العمليات العسكرية التى اشتركت فيها عام 2011 لإسقاط نظام القذافى.

وكان بلانت قد صرح فى وقت سابق بأن "هدف التحقيق هو تحليل القرارات التى قام عليها قرار التدخل عام 2011، وهل جاوز قرار مجلس الأمن رقم 1973 أم لا، وكيفية تنفيذ قرارات مجلس الأمن".


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مصر 365

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