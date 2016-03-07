مجدى العجاتى: مجلس الدولة ينتهى من مراجعة تعديلات قانون الشرطة اليوم

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن قسم التشريع بمجلس الدولة لم ينته بعد من مناقشة تعديلات وزارة الداخلية على قانون الشرطة، التى كان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإجرائها لضبط الأداء الأمنى بالشارع.

وتوقع العجاتى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن ينتهى مجلس الدولة من مناقشة ومراجعة تلك التعديلات، اليوم الاثنين، لافتا إلى أن التعديلات أجريت بشكل جيد وبالتالى فلن تستغرق وقتا فى مراجعتها بمجلس الدولة، لافتا إلى أنه سيتقدم بالتعديلات لمجلس النواب فور إرسالها من مجلس الدولة إلى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب.

- مجدى العجاتى: مجلس الدولة يناقش تشريعات "الداخلية" لضبط الأداء الأمنى اليوم

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