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الإيسيسكو تدين الهجوم الإرهابى شمال مدينة الحلة العراقية

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الإيسيسكو تدين الهجوم الإرهابى شمال مدينة الحلة العراقية الإيسيسكو تدين الهجوم الإرهابى شمال مدينة الحلة العراقية

دانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - ايسيسكو- الهجوم الإرهابى الانتحارى الذى وقع أمس الأحد عند نقطة تفتيش شمال مدينة الحلة العراقية وأدى إلى مقتل 60 شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين حسب آخر الإحصائيات.

وقالت الإيسيسكو ، فى بيان صحفى ، إن هذه الجرائم الإرهابية البشعة التى تكرر حدوثها فى العراق، والانقسامات الطائفية التى تشجعها قوى أجنبية والتى تضرب مواطنى العراق بعضهم ببعض لابد من مواجهتها بسياسات راشدة ووحدة وطنية تتسامى فوق أى اعتبارات مذهبية أو مناطقية.

وأكدت المنظمة ، فى بيانها ، إدانتها لكل أشكال الإرهاب والعنف والعدوان على أرواح الناس وأموالهم وكرامتهم.

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مصر 365