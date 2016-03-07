"البيئة":الفحم لن يدخل فى أى صناعة غير توليد الكهرباء والأسمنت إلا بقانون

قال الدكتور خالد فهمى ، وزير البيئة ، إن استخدام الفحم فى توليد الطاقة غير ضار بيئيا ، لأن حرق الفحم يرتبط بمعايير انبعاث الغازات وبالتكنولوجيات الحديثة المستخدمة، وإذا تم الحفاظ على تلك المعايير لن تحدث أى آثار بيئية ضارة .

وأضاف وزير البيئة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " ، أن الحكومة لن تستخدم الفحم إلا فى محطات الكهرباء ، ومصانع الأسمنت، موضحا أن الوزارة تتعاون مع وزارة الكهرباء فيما يخص محطات الكهرباء، ومع وزارة الصناعة فيما يخص مصانع الأسمنت، متابعا :" الفحم لن يدخل فى أى صناعة غير توليد الكهرباء ومصانع الأسمنت إلا بقانون".

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