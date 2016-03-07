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تطبيق جديد للإستيقاظ بطريقة مسلية وممتعة

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الإثنين 07-03-2016 02:49

هناك الكثير من الخيارات العملية لمُساعدة الشخص على الاستيقاظ صباحاً، وتوجد العديد من تطبيقات التنبيه التي تسمح للمستخدم بضبطها من أجل الاستيقاظ في وقتٍ محدد.

الآن أصبح بإمكان أي أحد الاستيقاظ بطريقة اجتماعية وممتعة وغير تقليدية مع تطبيق Wake Social المتوفّر لمستخدمي أجهزة أندرويد عبر متجر جوجل بلاي.

ومن خلال هذا التطبيق يمكن للمستخدم طلب المساعدة على الاستيقاظ من الأصدقاء، بحيث يقوم صديق المستخدم بترك تسجيلات صوتية له مع تحدّيات تجبر المستخدم على النهوض من الفراش.

ويوفّر التطبيق مجموعة من التحديات التي يمكن الاختيار منها لإجبار المستخدم على الاستيقاظ، مثل التقاط صورة باركود لأي منتج موجود لدى المستخدم، أو تكرار جملة محددة أو الإجابة على سؤال قام صديق المستخدم بإرساله، وبعد إيقاف التنبيه يمكن للمستخدم مشاركة نشاطاته داخل التطبيق بشكلٍ اجتماعي ممتع.

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سيدتي