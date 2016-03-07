امل علم الدين تتلقى تهديدات بالقتل

كشف موقع "Metro" ان المحامية اللبنانية الخبيرة بحقوق الإنسان أمل علم الدين تلقت تهديدات بالقتل، بسبب توليها قضية الدفاع عن موكلها رئيس المالديف السابق محمد نشيد الذي حكم عليه بالسجن 13 عاماً بتهمة الإرهاب.

وحرصاً على حماية زوجته، قام النجم العالمي جورج كلوني George Clooney، بتشديد الحراسة الأمنية على منزله الكائن في جنوب بريطانيا، بمساعدة عضو مجلس منطقة جنوب أوكسفوردشاير بول هاريسون Paul Harrison ، الذين طلب من جورج تزويد المنزل بكاميرات قادرة على رصد جميع جهات المنزل والطرقات المؤدية اليه، ومن أمل عدم التجول بمفردها، حتى الى المطاعم والمحال التي تبعد عن منزلها ما يقارب الـ 300 متر.

وأكد كلوني أنّه وزوجته لن يخرجا من البلاد أو حتى من المنزل من دون مرافقة بعض الحراس الشخصيين الذين تمّ تدريبهم لحمايتهما، في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة.

وفي مطلع هذا العام، كانت أمل كلوني قد التقت رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون David Cameron، وبحثت معه في ضرورة استمرار ممارسة الضغوطات على النظام في المالديف، الذي يعرّض نشيد لخطر الإعتقال مجدداً في حال تم إطلاق سراحه.