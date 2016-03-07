لو هتقدم لوظيفة جديدة.. 11 نصيحة لاجتياز المقابلة الشخصية والتغلب على التوتر

ويوضح استشارى الأمراض النفسية الدكتور محمد منصور أن التوتر والقلق قبل مقابلات العمل أمر طبيعى ووارد، ويستطيع المتقدم للوظيفة التغلب على هذا الشعور سريعا، باتباع هذه النصائح:
1. توقف عن التحديق فى المتقدمين مثلك للوظيفة، ولا تقارن مزاياك بمزاياهم، وركز فى نفسك فقط.
>2. ابتعد عن الأفكار السلبية قبل الدخول للاختبار بساعة، بمعنى لا تفكر: ماذا أفعل لو رفضونى؟، بل فكر فى: كيف سأطور نفسى.
>3. اهتم بهندامك ولا تبالغ أو تصبح رسميا للغاية، أو مستفزا ببعض التقاليع الغريبة.
>4. اهتم بطريقة حديثك وترتيب كلامك، كلما انخفضت نبرة صوتك وهدأت كان كلامك أوقع.
>5. توقف عن السير والتمشية فى أرجاء الشركة التى تجرى بها مقابلة العمل.. اجلس وكن هادئا.
>6. ابتعد عن المكالمات قبل المقابلة بنحو نصف ساعة كى يكون كل تركيزك فى التحضير.
>7. لا تحصل على الكثير من المعلومات السلبية من الذين أخفقوا فى المقابلة.
>8. كن جاهزا منذ الصباح، وتناول إفطارك حتى الشبع، ومارس رياضة للشعور بالاسترخاء.
>9. مارس تمارين التنفس فى الأيام التى تسبق المقابلة، وقبل موعدها بدقائق بالشهيق والزفير.
>10. اذهب مبكرا، واستمتع بطريقك إلى مكان العمل.
>11. لا تضع كل أحلامك وآمالك على هذه الوظيفة، بل اترك لنفسك خيارات وفرص أخرى حتى وإن كانت هذه الوظيفة حلمك.
>- لو بتدور على شغل .. 5 صفحات تقدم فرص عمل حقيقية جرب بنفسك
>
- عندك مقابلة عمل.. هنقولك 5 نصائح عشان تلبسى صح فى الإنترفيو
>