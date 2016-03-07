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حبس عاطلين لقتلهما سباكا وإصابة ابنته بعد مشاجرة بسبب معاكسهم لها بالبدرشين

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حبس عاطلين لقتلهما سباكا وإصابة ابنته بعد مشاجرة بسبب معاكسهم لها بالبدرشين حبس عاطلين لقتلهما سباكا وإصابة ابنته بعد مشاجرة بسبب معاكسهم لها بالبدرشين
أمر المستشار رامى منصور رئيس نيابة البدرشين أمس بحبس عاطلين لقيامهما بقتل سباك وإصابة ابنته بفرد خرطوش، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار صديقهما وذلك بسبب معاكستهم الفتاة.

البداية عندما تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا بمقتل سباك وإصابة ابنته برش خرطوش فى الحوامدية، وبإجراء التحريات تبين للرائد محمد عوض رئيس مباحث قسم شرطة الحوامديه أنه أثناء سير ربة منزل بالشارع، قام 3 عاطلين بمعاكستها، مما دفع والدها للتدخل لمعاتبتهم، إلا أن العاطلين اعتدوا عليه بالضرب، وأطلق أحدهم عيارا ناريا أصاب السباك، مما أسفر عن مقتله، كما أصيبت ابنته برش خرطوش فى وجهها. وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض على اثنين منهم، وجار إعداد الأكمنة للقبض على المتهم الثالث الهارب، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزه وباشرت النيابة التحقيق.
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