تجديد حبس عامل قتل مواطنا أثناء مشاجرته مع بائع أنابيب بالمطرية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المطرية، أمس الأحد، تجديد حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق أنهى حياة مواطن طعنا بالسكين، لمحاولته التدخل لفض مشاجرة بين بائعين بالمطرية، بسبب الخلاف على بيع "أنبوبة بوتاجاز" لمحل كشرى، حرر محضرا بالواقعة، وتولى المستشار شريف مختار رئيس نيابة المطرية، التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تصادف مرور المجنى عليه بأحد الشوارع بمنطقة المطرية، وشاهد مشاجرة بـ"المطاوى" بين بائعين أنابيب، وتدخل المجنى عليه لفض المشاجرة، إلا أن أحدهم مزق جسده بـ"مطواة"، ولفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة. اعترف المتهم بارتكاب الواقعة أمام النيابة، حيث قال: "كان يتشاجر مع بائع أنابيب بسبب الخلاف على بيع "أنبوبة" لمحل كشرى، وعندما تدخل أحد المارة لفض المشاجرة طعنه بالمطواه"، مؤكدا "نرفزنى"، لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتشريح جثمان المجنى عليه.