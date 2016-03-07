أخبار عاجلة

8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس عامل قتل مواطنا أثناء مشاجرته مع بائع أنابيب بالمطرية

Google+ Print
تجديد حبس عامل قتل مواطنا أثناء مشاجرته مع بائع أنابيب بالمطرية تجديد حبس عامل قتل مواطنا أثناء مشاجرته مع بائع أنابيب بالمطرية
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المطرية، أمس الأحد، تجديد حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق أنهى حياة مواطن طعنا بالسكين، لمحاولته التدخل لفض مشاجرة بين بائعين بالمطرية، بسبب الخلاف على بيع "أنبوبة بوتاجاز" لمحل كشرى، حرر محضرا بالواقعة، وتولى المستشار شريف مختار رئيس نيابة المطرية، التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تصادف مرور المجنى عليه بأحد الشوارع بمنطقة المطرية، وشاهد مشاجرة بـ"المطاوى" بين بائعين أنابيب، وتدخل المجنى عليه لفض المشاجرة، إلا أن أحدهم مزق جسده بـ"مطواة"، ولفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة. اعترف المتهم بارتكاب الواقعة أمام النيابة، حيث قال: "كان يتشاجر مع بائع أنابيب بسبب الخلاف على بيع "أنبوبة" لمحل كشرى، وعندما تدخل أحد المارة لفض المشاجرة طعنه بالمطواه"، مؤكدا "نرفزنى"، لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتشريح جثمان المجنى عليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365