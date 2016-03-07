المجموعة القصصية "السيدة كاف" فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاءالمقبل ندوة لمناقشة المجموعة القصصية (السيدة كاف) للأديب الدكتور عاطف عبيد. يناقش المجموعة الناقدان أحمد حنفى ومنى عارف، ويقدم اللقاء الأديب منير عتيبة؛ المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن الدكتور عاطف عبيد؛ قاص مصرى من مواليد كفر الشيخ، حاصل على الدكتوراه فى النظم المعرفية. صدرت له مجموعتان قصصيتان: "خوفو يعلن إسلامه"، و"سماوى". وله تحت الطبع: "أولاد فبراير: رواية"؛ "سيدى الغلبان: رواية"؛ و"شاورما صاج" مجموعة قصصية.