أمين ائتلاف صندوق "تحيا مصر": من حق مصر اتخاذ إجراءات عقابية ضد "حماس"

أكد طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر أن من حق مصر اتخاذ إجراءات عقابية ضد حركة حماس الإرهابية بعد ثبوت تورطها فى حادث إغتيال المستشار هشام بركات النائب العام. وقال أن من حق مصر إختيار الزمان والمكان المناسبين لإتخاذ جميع تلك الإجراءات.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد فى تصريحات خاصة أن حركة حماس هى الذراع العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية وهى من تقف وراء أغلب العمليات الإرهابية التى تحدث فى البلاد منذ 25 يناير وحتى الأن بتوجيه من جماعة الإخوان.
واستطرد أن من ينادى بالمصالحة مع الإخوان واهم لأن تلك الجماعة ومنذ نشأتها اختارت وأضاف أن تركيا دولة داعمة للإرهاب وأن أردوغان يدعم حركة حماس وجماعة الإخوان لوجيستياً ومادياً، وأن جهات التحقيق تمتلك أدلة تؤكد تورط المخابرات التركية مع حماس لتهديد الأمن القومى المصرى ونشر الفوضى والاضطرابات.
وأوضح محمود فى تصريحاته الخاصة أن الأجهزة الأمنية أحبطت فى الفترة الأخيرة عمليات إرهابية كبرى كانت تهدف إلى بث الفزع والرعب فى نفوس المصريين.