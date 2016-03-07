أمين ائتلاف صندوق "تحيا مصر": من حق مصر اتخاذ إجراءات عقابية ضد "حماس"

أكد طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر أن من حق مصر اتخاذ إجراءات عقابية ضد حركة حماس الإرهابية بعد ثبوت تورطها فى حادث إغتيال المستشار هشام بركات النائب العام. وقال أن من حق مصر إختيار الزمان والمكان المناسبين لإتخاذ جميع تلك الإجراءات.

وأكد فى تصريحات خاصة أن حركة حماس هى الذراع العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية وهى من تقف وراء أغلب العمليات الإرهابية التى تحدث فى البلاد منذ 25 يناير وحتى الأن بتوجيه من جماعة الإخوان.

واستطرد أن من ينادى بالمصالحة مع الإخوان واهم لأن تلك الجماعة ومنذ نشأتها اختارت وأضاف أن تركيا دولة داعمة للإرهاب وأن أردوغان يدعم حركة حماس وجماعة الإخوان لوجيستياً ومادياً، وأن جهات التحقيق تمتلك أدلة تؤكد تورط المخابرات التركية مع حماس لتهديد الأمن القومى المصرى ونشر الفوضى والاضطرابات.

وأوضح محمود فى تصريحاته الخاصة أن الأجهزة الأمنية أحبطت فى الفترة الأخيرة عمليات إرهابية كبرى كانت تهدف إلى بث الفزع والرعب فى نفوس المصريين.