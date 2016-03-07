مكتبة الإسكندرية تنظم دورة "الثقافة الإسلامية.. رؤية معاصرة"

تنظم إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية "دورة الثقافة الإسلامية.. رؤية معاصرة"، فى الفترة من 16 مارس وحتى 17 إبريل. وتستهدف الدورة الشباب من عمر 18 إلى 35 عامًا.

وتهدف دورة الثقافة الإسلامية إلى نقل الخبرات العلمية من المفكرين والمثقفين إلى الأجيال الجديدة من الشباب، لملء الفراغ الفكرى بشكل علمى يتيح إعادة بناء الأجيال بصورة فكرية صائبة والمساهمة فى النقاش حول التساؤلات المتعلقة بالإسلام كدين ومنهج وثقافة، وذلك عبر النقاش المعمق والعصف الذهنى حول عدة موضوعات يحاضر فيها نخبة من الأساتذة والمتخصصين.

يفتتح الدورة الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية، بمحاضرة تحت عنوان "فقه العمران" وذلك يوم الاربعاء 16 مارس 2016، لتتبعها سلسلة من المحاضرات خلال شهرى مارس وإبريل، فيقام يوم الأربعاء 23 مارس محاضرة بعنوان: " التصوف المعاصر والاخلاق الإسلامية" للإمام الدكتور أبو المعارف أحمد، ويوم الأحد 27 مارس محاضرة بعنوان: " النص والبيان عند العرب"، للأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد خليفة، ويوم الاثنين 28 مارس محاضرة بعنوان: "الشعر العربى بين نزعتى اللاعنف، وتغليب العقل فى تراثنا العربي" للدكتور أحمد عطية، الباحث بمركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية.

ويضم برنامج الدورة محاضرة "جماليات اللغة العربية"، للدكتور مدحت عيسى خلف، مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، وذلك يومى 29 و30 مارس، ومحاضرة بعنوان: "علم التفسير: نشأته وتطوره" للدكتور عبد الرحمن نصر أحمد نصار، دكتوراه التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر وذلك يوم الخميس 31 مارس، ومحاضرة يوم الاثنين 4 ابريل بعنوان: " علم الحديث... رواية: النشأة والتدوين"، للدكتور محمد يحيى الكتانى، يليها محاضرة يوم الثلاثاء 5 أبريل بعنوان: " الأدب العربى فى مواجهة العنف" للدكتور محمد أبو الشوارب.

ويقام يوم الأربعاء 6 ابريل محاضرة بعنوان: "علم مصطلح الحديث...التاريخ والتدوين "، للدكتور محمد يحيى الكتانى، أما الخميس الموافق 7 ابريل فتقام محاضرة بعنوان: التراث الأدبى العربى، للأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد خليفة. وتختتم الدورة يوم الأحد 17 أبريل بمحاضرة بعنوان: "أثر الحضارة الإسلامية فى أوروبا... دور الأندلس"، للدكتور محمد الجمل، الخبير بشئون التوثيق التاريخى والأثرى بمكتبة الإسكندرية.

تستهدف الدورة الشباب من عمر 18 إلى 35 عامًا، وسيتم قبول أول 40 طلب مشاركة فقط. فى حالة حضور 70% من المحاضرات تخصص مكتبة الإسكندرية مكافأة (كتب بقيمة 500 جنيه) لكل مشارك.