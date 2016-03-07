ضبط 37 محكوما عليهم و71 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم الاثنين فى بيان لها، عن ضبط 37 محكوما عليهم، و6 قضايا تموينية و 22 مخالفة مرافق متنوعة، و71 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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كما ضبط "محمود ع .ا. س. ع "، بحوزته كميه من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 250 جرام، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة، و ضبط " منير .ف.س. س "، بحوزته سلاح أبيض "مطواة قرن غزال ".
قوات الأمن تطارد سيارة يشتبه بوجود مسلحين بها فى شمال سيناء
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