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ضبط 37 محكوما عليهم و71 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة بشمال سيناء

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ضبط 37 محكوما عليهم و71 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة بشمال سيناء ضبط 37 محكوما عليهم و71 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم الاثنين فى بيان لها، عن ضبط 37 محكوما عليهم، و6 قضايا تموينية و 22 مخالفة مرافق متنوعة، و71 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما ضبط "محمود ع .ا. س. ع "، بحوزته كميه من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 250 جرام، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة، و ضبط " منير .ف.س. س "، بحوزته سلاح أبيض "مطواة قرن غزال ".

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