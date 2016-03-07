اليوم.. استئناف محاكمة 51 إخوانيا بسوهاج متهمين بالتحريض على العنف

تستأنف اليوم الاثنين محكمة جنايات سوهاج، محاكمة 51 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية لسماع مرافعة الدفاع، بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وترجع الواقعة إلى عام 2015 عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

جنايات سوهاج تؤجل محاكمة 4 من الإخوان لجلسة 9 مايو المقبل

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