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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار بالهيروين فى الجيزة

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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار بالهيروين فى الجيزة حبس عاطل لاتهامه بالاتجار بالهيروين فى الجيزة
أمرت نيابة إمبابة أمس بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الهيروين، واعترف بحيازتها لترويجها على عملائه.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزه بانتشار مخدر الهيروين بمنطقة إمبابة على يد عاطل يدعى "م.س"، وبإعداد كمين له تم القبض عليه أثناء محاولته ترويج كمية من المخدرات بإمبابة وبحوزته 50 تذكرة هيروين ومبلغ مالى وهاتفين محمول، وبمواجهته اعترف أمام العميد حسن عليوة مدير إدارة مكافحة المخدرات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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