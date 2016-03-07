رئيس "الوفد": أنهينا مشاريع قوانين الإدارة المحلية والشباب والتأمين الصحى

قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الحزب انتهى ،خلال الفترة الماضية، من تجهيز مشاريع 3 قوانين، بخلاف المشروع الذى تم تقديمه من الوفد ليكون بديلا عن قانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن "الوفد" يستغل فترة توقف المجلس لتنفيذ أهم المشروعات فى أجندته التشريعية.

وأوضح "البدوى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مشاريع القوانين التى تم الانتهاء منها هى " الإدارة المحلية، والشباب، التأمين الصحى "، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم القوانين للعرض على مجلس النواب واحدا تلو الآخر.

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