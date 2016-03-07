رئيس "الوفد": أنهينا مشاريع قوانين الإدارة المحلية والشباب والتأمين الصحى

قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الحزب انتهى ،خلال الفترة الماضية، من تجهيز مشاريع 3 قوانين، بخلاف المشروع الذى تم تقديمه من الوفد ليكون بديلا عن قانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن "الوفد" يستغل فترة توقف المجلس لتنفيذ أهم المشروعات فى أجندته التشريعية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأوضح "البدوى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مشاريع القوانين التى تم الانتهاء منها هى " الإدارة المحلية، والشباب، التأمين الصحى "، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم القوانين للعرض على مجلس النواب واحدا تلو الآخر.
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