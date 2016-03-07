"الزراعة": إجراءات رقابية مشددة لمنع تسرب الماشية المهربة إلى الأسواق

قال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الهيئة اتخذت عدد من الإجراءات الرقابية المشددة لمنع تسرب الماشية المهربة إلى الأسواق، خاصة بعد ضبط العديد منها قادم من ليبيا ، بالإضافة إلى فتح الوحدة البيطرية بالقرية طوال أيام الأسبوع لإجراء التحصينات الوقائية لاحتواء الأمراض الوبائية.

وأكد رئيس الخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه من بين الإجراءات التى اتخذتها الوزارة تكليف مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية،بتكثيف أعمال التحصينات لرؤوس الماشية،بنطاق المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات لمتابعة أعمال التفتيش، والمرور على لجان التحصين للوقاية و محاصرة بؤر الإصابة من أى مرض وخاصة الحمى القلاعية، بالإضافة الى التفتيش على أسواق بيع الماشية للتعرف على المهرب.

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