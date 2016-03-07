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الدعامة الدوائية الممتصة أحدث صيحة فى مجال الدعامات القلبية

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الدعامة الدوائية الممتصة أحدث صيحة فى مجال الدعامات القلبية الدعامة الدوائية الممتصة أحدث صيحة فى مجال الدعامات القلبية
أكد الدكتور خالد وهبة - استشارى القلب والقسطرة التداخلية بمعهد القلب القومى - أن الدعامات القلبية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال "وهبة": "إن الجيل الرابع من الدعامات شهد تطورا كبيرا فى السنوات الماضية"، موضحا أن هذه الدعامات تستخدم فى الذبحة الصدرية أو انسداد أو ضيق الشريان التاجى فى القلب، مشيرا إلى أنه قبل ذلك كان الاعتماد على تناول الأدوية فقط، ولكن بدأت القسطرة فى التطور وظهرت عدة أجيال من القسطرة القلبية.

وأشار إلى أنه بدأ الجيل الأول فى استكشاف وتوسيع الضيق فقط بالبالون، ثم بالدعامات العادية، ثم الجيل الثالث بالدعامات الدوائية، ثم الجيل الرابع من الدعامات الدوائية الممتصة، والتى تمتص فى الشريان التاجى نفسه، موضحا أنه خلال عام ونصف العام لا يكون لها أى أثر بعد تركيبها، حيث يتم امتصاصها نهائيا، وهذا ما يجعل الشريان يعود مرة أخرى إلى طبيعته، ويعطى فرصة بعد ذلك بعد كبر السن لعمل وصلات على شرايين القلب، مؤكدا أن هذه الدعامات تستخدم فى ونتائجها جيدة حيث تصل نتائجها 100%، عند ضبط السكر والكولسترول والضغط ومنع التدخين وممارسة الرياضة 30 دقيقة 5 أيام فى الأسبوع من المشى السريع.. وأضاف أنه إذا لم يلتزم المريض بتعليمات الطبيب فيمكن أن يحدث ضيق آخر فى أى جزء من الشريان.


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