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أبومازن أمام القمة الإسلامية:80% من شعبنا خارج فلسطين بسبب انتهاكات إسرائيل

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أبومازن أمام القمة الإسلامية:80% من شعبنا خارج فلسطين بسبب انتهاكات إسرائيل أبومازن أمام القمة الإسلامية:80% من شعبنا خارج فلسطين بسبب انتهاكات إسرائيل
قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن"، إن إسرائيل هى الدولة الأكثر انتهاكاً للقانون الدولى، مشيراً الى أن هذه الانتهاكات أدت الى ترحيل أكثر من 80% من الشعب الفلسطينى الى الدول المجاورة لتفريغ القدس من سكانها الأصليين، بالإضافة الى استهداف إسرائيل للمسجد الأقصى بشكل دائم.

وشدد محمود عباس، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر القمة الإسلامية بالعاصمة الاندونيسية "جاكرتا" لبحث الأوضاع فى فلسطين، على ضرورة إنشاء برنامج خاص للتمكين الاقتصادى للشعب الفلسطينى، خاصة أن سياسات إسرائيل تقوم على إطالة عمر احتلالها لدولة فلسطين، مضيفاً "نتطلع لرؤية السلام منتشراً فى جميع أرجاء المنطقة.

و أكد عباس، تأييده للأفكار الفرنسية لعقد مؤتمر للسلام خلال هذا العام، بشرط أن تبدأ إسرائيل بخطوات، و عليها سترد فلسطين بخطوات.

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