غدا.. سماع تعقيب النيابة على دفاع المتهمين بقضية "رشوة التنمية الزراعية"

تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم برئاسة المستشار محمد محمود، غدا الثلاثاء ، لتعقيب النيابة على مرافعة الدفاع فى محاكمة 13 من مسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى قضية "رشوة التنمية الزراعية".

وتعتبر القضية إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة، التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، والمتهم فيها 13 موظفًا من مسئولى الهيئة ومهندس حر ومالك شركة "بج بن"وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات.

وكان المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام السابق، أمر بإحالة 13 متهمًا فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إلى محكمة الجنايات.

تأجيل محاكمة 13 من مسئولى وزارة الزراعة بتهمة الرشوة لـ8 مارس