رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة مشروعات الحكومة

يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة المشروعات التى تعمل عليها الحكومة وتوافر السلع التموينية وتطوير المجمعات الاستهلاكية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>بالصور.. الحكومة تبحث دراسة إدارة الخدمات بالمناطق الاثرية خلال 3 أسابيع
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رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مواطنة لتجنسها بالإسرائيلية
كما يناقش رئيس الوزراء، فى اجتماع آخر عقب المجموعة الاقتصادية، مشروع الشباك الواحد وتوفير المناخ اللازم للمستثمرين وجذب الاستثمارات.
>بالصور.. الحكومة تبحث دراسة إدارة الخدمات بالمناطق الاثرية خلال 3 أسابيع
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رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مواطنة لتجنسها بالإسرائيلية
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