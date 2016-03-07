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رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة مشروعات الحكومة

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رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة مشروعات الحكومة رئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة مشروعات الحكومة
يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة المشروعات التى تعمل عليها وتوافر السلع التموينية وتطوير المجمعات الاستهلاكية.

كما يناقش رئيس الوزراء، فى اجتماع آخر عقب المجموعة الاقتصادية، مشروع الشباك الواحد وتوفير المناخ اللازم للمستثمرين وجذب الاستثمارات.


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