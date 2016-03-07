سامح شكرى أمام القمة الإسلامية: القضية الفلسطينية ركن أساسى فى أمن المنطقة

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن القضية الفلسطينية ركن أساسى فى أمن المنطقة، مشددا على أن مصر ، رغم مكافحتها الإرهاب في شمال سيناء، حريصة على المساهمة فى تخفيف حدة التدهور في غزة عن طريق فتح معبر رفح،

وأكد "شكري" خلال كلمته فى افتتاح الدورة الخامسة للقمة الإسلامية بجاكرتا لبحث الأوضاع فى فلسطين، أن مصر تطالب كافة الجهات المانحة الالتزام بالتعهدات تجاه الشعب الفلسطينى.

أبومازن أمام القمة الإسلامية:80% من شعبنا خارج فلسطين بسبب انتهاكات إسرائيل