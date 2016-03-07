اليوم..الأقباط الأرثوذكس يبدأون الصوم الكبير لمدة 55 يوما حتى عيد القيامة

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يبدأ الأقباط الأرثوذكس، اليوم الاثنين ، الصوم الكبير، والذى تبلغ مدته 55 يوما، ويقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة، التى صامها السيد المسيح صوما انقطاعيًا، "أى 7 أسابيع تبدأ يوم الاثنين، وتنتهى يوم الأحد ، على أن يكون الأحد الثامن هو عيد القيامة".> وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، أما بداية من الأسبوع الثانى - بداية فترة الأربعين يوما- فتصلى الكنائس قداسين يوميًا .>ويسمى كل أسبوع من أسابيع هذا الصوم بأسماء عرفت منذ العهود الأولى للكنيسة، قسمت فيها الكنيسة الصوم الكبير إلى سبعة أسابيع، يبدأ كل منها يوم الإثنين وينتهى يوم الأحد، وجعلت لأيام كل أسبوع قراءات خاصة ترتبط ببعضها البعض ويتألف منها موضوع عام واحد هو موضوع الأسبوع.

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