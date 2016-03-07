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اليوم الحكم فى واقعة اتهام المستشار زكريا عبد العزيز باقتحام أمن الدولة

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اليوم الحكم فى واقعة اتهام المستشار زكريا عبد العزيز باقتحام أمن الدولة اليوم الحكم فى واقعة اتهام المستشار زكريا عبد العزيز باقتحام أمن الدولة
يصدر مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة اليوم الاثنين حكمه فى الدعوى المقامة ضد المستشار زكريا عبد العزيز فى واقعة اتهامه باقتحام مبنى أمن الدولة والاشتغال بالسياسة.

يذكر أن مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، تسلم أخطارا من محضر محكمة الاستئناف، يتضمن طلبا قدمه المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، لتنحى المستشار إبراهيم عبد الملك، عن محاكمته فى قضية اقتحام مبنى أمن الدولة. وزعم الإخطار وجود خصومة بين المستشار زكريا عبدالعزيز، ورئيس مجلس التأديب الذى يتولى محاكمته، بعد أن منع هيئة الدفاع من تقديم المستندات وتمكينها من المرافعة فى القضية، إلى جانب إغفال الطلبات المتكررة بضرورة سماع شهود نفى واقعة اقتحام مبنى أمن الدولة.

كما تقدم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابقعن طريق محاميه على طه، بدعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء، ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته، ووزير العدل بصفته، ورئيس مجلس التأديب المستشار إبراهيم عبد الملك بصفته. وقالت الدعوى التى حملت رقم 395 لسنة 133 ق، أن مجلس التأديب أخل بمبدأ ضمانات المحاكمة العادلة، وقام بحجز الدعوى المقامة ضد موكله للحكم، دون سماع مرافعته أو مواجهته بأدلة إدانته ورفضه الاستماع لجميع الشهود واكتفى بسماع 3 شهود فقط، مما سيضطرهم بالطعن عليه بالتزوير.

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