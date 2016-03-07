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الخارجية الأردنية تعيد أحد موظفى سفارتها من تل أبيب على خلفية عملية تهريب

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الخارجية الأردنية تعيد أحد موظفى سفارتها من تل أبيب على خلفية عملية تهريب الخارجية الأردنية تعيد أحد موظفى سفارتها من تل أبيب على خلفية عملية تهريب

>صرحت الناطق الإعلامى باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية صباح الرافعى مساء أمس الأحد بأن الوزارة اتخذت إجراءات فورية بحق موظف إدارى يعمل فى سفارتها بتل أبيب على خلفية عملية تهريب ، حيث تم إعادته للمملكة على الفور.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أبلغت نظيرتها الأردنية بضبط الجمارك الإسرائيلية للموظف خلال قيادته لمركبة قادها من الأردن عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين) بالقرب من أريحا متجها إلى تل أبيب محملا بها سبائك ذهبية وأجهزة هواتف خلوية.

يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد أفادت فى وقت سابق اليوم بأن الجمارك الإسرائيلية ألقت القبض على دبلوماسى أردنى كان يحاول تهريب عشرات الكيلوجرامات من الذهب وما يقارب من 300 هاتف ذكى إلى إسرائيل..إلا أن الخارجية الأردنية أوضحت أن الموظف ليس دبلوماسيا وإنما موظف إدارى .

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الحادث يأتى تقريبا بعد شهر من العثور على 700 هاتف ذكى تقريبا فى سيارة ممثل للاتحاد الأوروبى فى إسرائيل عبرت من الأردن وفى نفس نقطة التفتيش.

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مصر 365