البحرين ترفض دخول قياديين فى المركزية النقابية التونسية الحائزة نوبل للسلام

>رفضت سلطات مملكة البحرين دخول اثنين من قادة الاتحاد العام التونسى للشغل الحائز جائزة نوبل للسلام لعام 2015، وذلك بعد ايام من تنديد هذه المركزية النقابية بتصنيف دول خليجية حزب الله اللبنانى تنظيما إرهابيا وفق ما اعلنت المركزية النقابية الاحد.

وكان القياديان فى الاتحاد العام التونسى للشغل نور الدين الطبوبى وعبد الكريم جراد ينويان المشاركة فى مؤتمر اتحاد العمال فى البحرين "بسبب البيان المبدئى للاتحاد الرافض لتصنيف حزب الله اللبنانى كمنظمة إرهابيه وفق ما أعلن الاتحاد.

وقال الطبوبى على موقع الاتحاد على فيسبوك "أن الاتحاد لم ولن يساوم مع القضايا العربية والقومية العادلة و أن الموقف البحرينى يؤكد أن الاتحاد على الطريق الصحيح خدمة لقضايا الشعوب العربية".

وندد سامى الطاهرى القيادى فى الاتحاد فى تصريح لإذاعة موزاييك أف إم التونسية الخاصة بما أسماه "ممارسة غير ديمقراطية ومنافية للقوانين الدولية".

وكانت دول مجلس التعاون الخليجى صنفت الاربعاء حزب الله منظمة "ارهابية"، وهو الوصف الذى كرره مساء الاربعاء مجلس وزراء الداخلية العرب فى اجتماعه بتونس.

وندد الاتحاد الخميس بالقرار واعتبر انه "ياتى فى سياق هجمة تقودها قوى اجنبية واخرى اقليمية لتقسيم الوطن العربى وتدمير قواه وتطويعه لصالح القوى الاحتكارية والصهيونية والرجعية".