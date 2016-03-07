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المجلس التشريعى الفلسطينى: التوصل لنقاط مع الحكومة لإنهاء إضراب المعلمين

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المجلس التشريعى الفلسطينى: التوصل لنقاط مع الحكومة لإنهاء إضراب المعلمين المجلس التشريعى الفلسطينى: التوصل لنقاط مع الحكومة لإنهاء إضراب المعلمين

>أعلنت الكتل البرلمانية بالمجلس التشريعى الفلسطينى اتفاقها وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية مع على عدة نقاط لحل قضية المعلمين بشكل سريع والعودة للمدارس.

وأضافت الكتل ، فى بيان صدر عن المجلس التشريعى مساء اليوم الأحد ، أنها توصلت إلى الاتفاق مع الحكومة حول قضية المعلمين بشأن مطالبهم ، عقب سلسلة من الاجتماعات على مدار الأسبوعين الماضيين ، كان آخرها الاجتماع الذى عقد اليوم بين وفد من الفصائل ضم رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح عزام الأحمد ، وعضو اللجنة المركزية للحركة توفيق الطيراوى ، وأمين عام حزب الشعب بسام الصالحى .

وأشار البيان إلى الاتفاق على دفع 24 مليون شيكل للمعلمين بعد أسبوع من العودة للدوام ، ومثلها (24 مليون شيكل) دفعة ثانية للمعلمين ، ويتم الحوار بين الحكومة واللجنة المطلبية التى سيتم تعيينها من المجلس المركزى للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين للتسريع فى تنفيذ ما تبقى من الديون وصرفها بحد أقصى فى الأول من أبريل المقبل.

وأوضح أن الحكومة ستبدأ فورا بالحوار مع اللجنة المطلبية التى يتم تشكيلها من المجلس المركزى حول كافة القضايا المطلبية ، والإعلان عن تعليق الإضراب بشكل فورى .

واستعرضت فصائل منظمة التحرير فى اجتماعها الذى حضرته منظمات المجتمع المدنى ، الاتفاق الذى اعتبرته ملبيا لمطالب المعلمين التى تعهدت بها الحكومة عام 2013 ، ما يفتح الباب لحوار مسئول بين الحكومة واتحاد المعلمين لدراسة مطالبهم الإدارية كافة ، وتبع ذلك اجتماع فى مقر المجلس التشريعى ضم جمعا كبيرا من أعضاء المجلس التشريعى والمعلمين بمن فيهم رئيس الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة.

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مصر 365

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