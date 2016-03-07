نقيب مسعفى شمال سيناء: نطالب بقانون لحمايتنا أثناء العمل

طالب إبراهيم الجمل، زميل الشهيد رضا شحاته الذى تعرض لإطلاق نار أمس الأحد أثناء عمله، ونقيب العاملين باسعاف شمال سيناء، بقانون لحمايتهم أثناء العمل، قائلاً إن "الشهيد كان معى يوم الجمعة واستمر اللقاء لاكثر من ساعة".

وأضاف لـ"اليوم السابع"، "كنت مع الشهيد أثناء دخوله المستشفى، وبعد استشهاده دار كل ما بينى وبينه فى ذهنى، وتأكدت ان الشهيد شخص غير عادى كان يحافظ على الصلاة فى جماعة، ودائماً يذكر الجميع بالخير، وتصاحبة ابتسامة دائمة بالإضافة لكرمه وخفة ظله.

وتابع أن "الشهيد تحرك فى السابعة والنصف من صباح الأحد لنقل 3 مصابين بعبوة ناسفة، وهو فى طريق عودته استوقفه مسلحين وأطلقوا النار على المصابين وعلى الشهيد نتج عنه إصابته بطلق نارى بالفخذ، ولقى ربه بعد وصوله بساعة ونصف لمستشفى العريش العام".

واستطرد قائلاً إن "الإسعاف طرف محايد يخدم الجميع، وعندما نخرج لاسعاف مصاب نتعامل معه كأنسان، ولم نفرق بين غنى أو فقير أو مسلم أو مسيحى أوحتى عسكرى أو مدنى، وحتى إذا حدث وانحزنا كمسعفين سننحاز للضعيف، ولابد وأن يخرج المسعفين من أى صراع، وما حدث جريمة".

وأشار إلى أن إطلاق النار على المسعفين يعد كارثة بكل المقاييس، لأن الإسعاف إذا لم يتواجد كيف تسير الامور ومن سيقوم بإنقاذ المصابين، موضحاً أن المسعفين بشمال سيناء من أنبل وأشجع المسعفين بالدولة، لأنهم يعملون تحت ضغط شديد ووسط أجواء صعبة زادتهم إصراراً على مواصلة العمل، وبذل الغالى والنفيس من أجل الوطن.

وطالب نقيب المسعفين بحماية للمسعف اثناء تأدية عمله وان تقوم قوات الامن بنقل المصابين من مكان الاشتباك الى مكان أمن يستطيع المسعفين به التعامل مع المصاب بأمان ونقله لمكان العلاج، كما طالب بمعاملة شهيد الاسعاف معاملة الشهداء هم وأسرهم، ومعاملة مصابى الإسعاف كمعاملة مصابى الجيش والشرطة.

http://m.youm7.com/story/2016/3/6/وزير-الصحة-ومحافظا-شمال-سيناء-والشرقية-يتقدمون-جنازة-المسعف-/2617166#.Vty3iagVvMI

http://m.youm7.com/story/2016/3/6/محافظ-شمال-سيناء-يترأس-وفدًا-يرافق-تشييع-جثمان-شهيد-الإسعاف-/2616937#.Vty3_6gVvMI

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