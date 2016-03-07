بدء دورة المحليات 23 مارس الحالى بكفر الشيخ

قرر المجلس المصرى للمحليات برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، عقد الدورة التدريبية الأولى بمحافظة كفر الشيخ ابتداءً من 23 مارس الحالى إلى 25 مارس من نفس الشهر لمدة ثلاثة أيام متصلة.

أكد عبد النبى موسى، عضو الهيئة العليا لحزب الغد، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحديد ميعاد الدورة، خلال الاجتماع الذى عقده المجلس أمس بحضور اللواء أركان حرب عبد اللطيف الفحل، الأمين العام لحزب الغد لمحافظة كفر الشيخ، وعبدالنبى موسى، عضو الهيئة العليا للحزب وأمين عام التنظيم للمحافظة، وسلوى غطاس، أمين شئون المجالس المحلية لحزب الغد لمحافظة كفرالشيخ، بالمقر الرئيسى لحزب الغد بالقاهرة.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الغد، أنه تم الاتفاق على كافة الجوانب المتعلقة بعملية الاستعدادات اللازمة لإقامة هذه الدورة الهامة لتأهيل الكوادر السياسية الراغبة فى الترشح لانتخابات المجالس المحلية القادمة من استعدادات لوجيستية ونوعية المادة التدريبية التى ستقدم للمتدربين وعدد المحاضرات فى اليوم الواحد والوقت الزمنى لكل محاضرة وغيرها من الجوانب الأخرى المتعلقة بعملية التدريب.

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