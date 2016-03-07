بالصور..كردون أمنى حول عقارين بالخانكة خشية استيلاء قاطنى المخيمات عليهما

فرضت قوات أمن القليوبية كردونا حول عقارين بالخانكة، وذلك خشية استيلاء قاطنى المخيمات عليهما بعد اندلاع حريق هائل، مساء أمس الأحد، التهم 49 خيمة وسيطرت الحماية المدنية على الحريق وتم اخماده قبل امتداده لباقى المخيمات.

من جانبها، أكدت نجوى العشيرى، رئيسة مركز ومدينة الخانكة، أن عدد الخيم التى التهمتها النيران حتى الآن 49 خيمة إيواء، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح، وقالت إن 29 خيمة فقط يسكن بها عدد من المواطنين، وببحث حالتهم الاجتماعية تبين عدم استحقاقهم لأى وحدات سكنية.

كانت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، قد نجحت فى السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر فى الأرواح.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء على عبد المقصود، مدير الحماية المدنية، باندلاع حريق هائل بمخيمات الإيواء بمساكن أرض المحلب بالخانكة، وانتقلت7 سيارات إطفاء كبيرة و5 سيارات إسعاف الى مكان الحريق فى محاولة للسيطرة على الوضع.



>السيطرة على حريق مخيمات الخانكة دون إصابات أو خسائر بشرية