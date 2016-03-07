أخبار عاجلة

8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث عن خطة تطوير المنظومة الصحية والمستشفيات الكبرى بالمحافظة -
8 الصبح - وزير الشرقية يتحدث عن الصرف الصحي والمحليات والتعدي على الأراضي بمحافظة الشرقية -
الإفراط في المسكنات يزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية -
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 12.75 مليار جنيه -
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
واشنطن: لا نخشى من رد انتقامي روسي بعد الضربة الأمريكية لسورية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البحوث الفلكية: العالم يشهد كسوفا كليا للشمس لمدة 5 ساعات الأربعاء المقبل

Google+ Print
البحوث الفلكية: العالم يشهد كسوفا كليا للشمس لمدة 5 ساعات الأربعاء المقبل البحوث الفلكية: العالم يشهد كسوفا كليا للشمس لمدة 5 ساعات الأربعاء المقبل
قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن العالم سيشهد كسوفا كليا للشمس ، يوم الأربعاء المقبل 9 مارس ، موضحا أن الكسوف سيتمر لمدة 5 ساعات من بدايته حتى نهايته.

وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الكسوف سيُرَى فى سومطرة، وبورنيو، وأجزاء من المحيط الهادئ، وعند ذروة الكسوف الكلى سيغطى قرص القمر 104.5% من قرص الشمس.

وأشار عودة، إلى أن عرض المنطقة التى سيرى فيها الكسوف الكلى ستبلغ 155.1 كيلو متر مربع ، موضحا أنه يمكن رؤيته على هيئة كسوف جزئى فى جنوب وشرق آسيا وشمال وغرب استراليا والمحيط الهادى والمحيط الهندى.

وأوضح عودة، أن الكسوف منذ بداية مرحلة الكسوف الجزئى وحتى نهاية مرحلة الكسوف الكلى سيستغرق 5 ساعات وخمسة عشر دقيقة تقريبا، مؤكدا أنه لا يمكن رؤية الكسوف فى ولا فى أى دولة من الدول العربية الشقيقة، وذلك لحدوثه نهارًا .


>البحوث الفلكية: المصريون رأوا كوكب المشترى فجر اليوم مقترنا مع القمر
>

البحوث الفلكية: لو التقط العلماء موجات الجاذبية سنستمع لحركة الأجرام السماوية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر