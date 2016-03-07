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القبض على القيادى الإخوانى محمد الدنجاوى بدمياط

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القبض على القيادى الإخوانى محمد الدنجاوى بدمياط القبض على القيادى الإخوانى محمد الدنجاوى بدمياط
ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط بالتنسيق مع قوات الأمن الوطنى القبض على القيادى الإخوانى الهارب وعضو مجلس الشورى "المنحل"، محمد مصطفى إبراهيم الدنجاوى (47 عاما)، ومقيم بقرية أم الرضا دائرة مركز كفر البطيخ.

ويذكر أن المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة عدة قضايا من بينها الإنتماء إلى جماعة إرهابية، والمشاركة فى تنظيم مظاهرات ضد مؤسسات الدولة دون ترخيص، وكذلك القضية رقم 939 جنايات دمياط الجديدة لسنة 2014م والمعروفة بـ"أحداث المجمع الإسلامى".

ضبط 5 عناصر من الإخوان متهمين بالتحريض على العنف وإثارة الشغب بدمياط
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