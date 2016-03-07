القبض على شخصين اخترقا حظر التجوال فى مدينة العريش

اعلن مصدر أمنى بشمال سيناء فجر اليوم الاثنين، عن ضبط شخصين يستقلان سيارة وقت حظر التجوال داخل مدينة العريش.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، تمكن القول الأمنى السابع والقوة المرافقة له حال المرور بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، صباح اليوم من ضبط السيارة رقم 153862 ملاكي الشرقية قيادة " احمد ث ع ا س" 30 سنة، عامل زراعى، مقيم بالناصرية مركز صان الحجر شرقية، وبصحبته "محمد م م س "، 23 سنة، مقيم دائرة قسم ثان العريش، حال سيرهما بشارع البحر أمام كافيتريا بساطة دائرة القسم، واختراقهما حظر التجوال، وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهما.

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