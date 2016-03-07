نيابة كفر الشيخ تقرر تشكيل لجنة ثلاثية لكتابة تقرير عن "العقار المنهار"

قرر المستشار أحمد عبد الحى، رئيس نيابة كفر الشيخ، بإشراف المستشار محمد الزنفلى، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، تشكيل لجنة ثلاثية من مديرية الإسكان لإجراء المعاينة اللازمة للعقار المنهار بغرب المدينة، ورفع تقرير بسبب الانهيار، وبيان ما إذا كانت الأعمال الإنشائية المجاورة للعقار المنهار تسببت فى انهيار من عدمه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ، قرر تشكيل فريق من النيابة العامة برئاسة عمرو أنور وكيل أول نيابة بندر كفرالشيخ، وتحت إشراف أحمد عبدالحي رئيس النيابة، لمعاينة موقع العقار المنهار على الطبيعة واستجواب مالك العقار المجاور للمبنى المنهار والمقاول والمهندس المشرف على المبنى الذى مازال قيد الإنشاء.

من جانبه قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشي ، إخلاء 3 منازل مجاورة للعقار المنهار لحين الانتهاء من عملية رفع الأنقاض، مع تأمين سكن عاجل للأسر المنكوبة والبالغ عددهم 5 أسر، بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بعد إجراء البحوث والإجراءات اللازمة.

وأكد أحمد الطرابلسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن أحد المواطنين حصل على ترخيص لإنشاء برج سكني بجوار العقار المنهار، ومع بدء عملية الحفر تسبب في ميل العقار، وهو ما أدى لانهياره، موضحا أن الإدارة الهندسية بالمحافظة تجرى تحقيقات حول انهيار العقار المنهار، وسيتم محاسبة المقصرين.

كانت منطقة غرب مدينة كفر الشيخ، قد شهدت انهيار عقار ورثة فكيه محمد عمر المكون من خمسة طوابق بشارع أم صابر بتقسيم 4، بسبب خوازيق وضعها المقاول إبراهيم محمد أبو العلا بمنزل مجاور مما أدى لإنهيار المنزل .

وحفظت العناية الإلهية أصحاب المنزل والقاطنين به ، لشعورهم بحركة في المنزل فنزلوا مسرعين قبل انهيار المنزل بثوان، وهرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، كما انتقل اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، لمتابعة الحادث وتبين عدم اصابة أحد من قاطنى العقار أو المارة .

بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتابع رفع أنقاض العقار المنهار

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بالفيديو.. لحظة انهيار منزل من خمس طوابق دون إصابات وإخلاء المنازل المجاورة

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